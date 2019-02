Pinnacle hat Pelletwerk Entwistle nach Brand gestoppt

In dem 400.000 t-Pelletwerk der kanadischen Pinnacle Renewable Energy Group in Entwistle/Alberta ist es gestern zu einem Brand gekommen. Nach Unternehmensangaben musste ein Mitarbeiter stationär behandelt werden, weitere Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Über die Brandursache und den Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Pelletproduktion ist bis auf Weiteres gestoppt.



Neben Entwistle betreibt Pinnacle weitere sieben Pelletwerke in British Columbia. Die Produktionskapazität liegt einschließlich eines Mehrheitsanteils an einem Werk in Aliceville bei rund 2,3 Mio t/Jahr.