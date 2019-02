Peck übernimmt ForstBW-Geschäftsführung in Freiburg

Zur Jahresmitte wird Dr. Anja Peck die Leitung der Abteilung Forstdirektion am Regierungspräsidium Freiburg und die Geschäftsführung der Außenstelle Freiburg des Landesforstbetriebs ForstBW übernehmen. Peck übernimmt damit die Nachfolge von Meinrad Joos, der in den Ruhestand treten wird.



Peck ist derzeit noch Leiterin des Personal- und Organisationsreferats in der Forstabteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Zuvor war sie Leitende Fachbeamtin in den Landkreisen Konstanz und Ludwigsburg.



Neben Joos gehören der ForstBW-Geschäftsführung derzeit auch noch Max Reger (Leiter), Felix Reining (Finanzen) und Martin Strittmatter (Leiter FD Tübingen) an.