Modzel wechselt in F & E von Formica und Homapal

Zum 1. Dezember ist Dr. Günter Modzel in den Bereich Forschung & Entwicklung der Formica Group und der Formica-Tochtergesellschaft Homapal gewechselt. Er berichtet in dieser Position direkt an Jeff Taylor, der den Bereich Research, Development und Innovation (RDI) am Formica-Stammsitz Cincinnati/Ohio leitet.



Modzel war Mitte der 2000er Jahre von der Georg-August Universität Göttingen an die Oregon State University, Cor-vallis/Oregon, gewechselt und hatte dort 2009 über das Fließverhalten von Phenolharzen promoviert. Danach war für die MDF/HDF- und Laminatbodenhersteller Kronospan Lampertswalde und Laminatepark tätig. Es folgten mehrere Positionen in der holzverarbeitenden Industrie, zuletzt hat er für die Holzindustrie Schweighofer die Weiterverarbeitung im Sägewerk Kodersdorf geleitet.