Lunawood hat Masalin zum Marketing Director berufen

Der finnische Thermoholzhersteller Lunawood hat Maija Masalin Anfang Februar den Posten des Marketing Director übertragen. Parallel dazu wurde sie als neues Mitglied in die Geschäftsleitung berufen.



Masalin ist seit April 2018 für den Marketingbereich des Unternehmens zuständig, war in dieser Funktion bislang aber noch nicht Teil der obersten Führungsebene. Sie berichtet direkt an CEO Arto Halonen.