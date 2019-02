In Südtirol wurden 14 % des Sturmholzes aufgearbeitet

Bis Mitte Januar wurden in Südtirol rund 200.000 fm oder 14 % der bei Orkan „Vaia“ angefallenen 1,5 Mio fm Sturmholz aufgearbeitet. Die Ergebnisse der am 17. Januar abgeschlossenen Erhebung hat die Landesverwaltung Südtirol gestern zusammen mit dem 4. Situationsbericht zu den Windwurfereignissen vom 29. und 30. Oktober 2018 öffentlich gemacht. Mit rund 140.000 fm stammen die größten Aufarbeitungsmengen aus den besonders stark von Vaia betroffenen Forstinspektoraten Bozen 1 (67.237 fm), Bozen 2 (40.544 fm) und Bruneck (30.030 fm). Am weitesten fortgeschritten ist die Aufarbeitung im Forstinspektorat Sterzing, wo 33 % der geschätzt 18.000 fm Sturmholz aufgearbeitet sind. Ein hoher Aufarbeitungsgrad mit 29 % ergibt sich auch im Forstinspektorat Welsberg, wo geschätzt 66.700 fm Sturmholz liegen.



In dem 58 seitigen Bericht werden unter anderem die Sturmholz- und Aufarbeitungsmengen in 38 Forststationen und 86 Gemeinden aufgelistet. Bis Mitte Januar waren landesweit rund 140 Forstunternehmen bei den Aufräumarbeiten aktiv. Die Zahl der Harvester wird dabei allerdings nur mit 20 und die der Forwarder mit 17 angegeben. Laut dem Bericht sind auf 37 % der Schadensflächen Harvester, die für die Aufarbeitung am besten geeignete Forstmaschine, 27 % werden als Schlepper- und 36 % als Seilkrangelände klassifiziert. Die von den Gemeinden für die Räumung und Wiederherstellung der forstlichen Infrastruktureinrichtungen wie Waldwegen sowie die Erschließung von Windwurfflächen aufgewendeten Finanzmittel haben sich bis 17. Januar auf 2.788 Mio € summiert.



In dem Bericht werden auch Angaben zur Holzpreisentwicklung gemacht. Basierend auf der vom Forstdienst der Landesverwaltung geführten Statistik über Holzverkäufe der Körperschaften wird im sogenannten Einheitssortiment Fichte ein Rückgang von 73 €/fm ohne Mwst ab LKW-fahrbarer Waldstraße auf 52 €/fm festgestellt. Im Sortiment Sägerundholz Fichte sind es 80 € nach 98 €/fm vor dem Sturm.



Die Schadenfläche wird zwischenzeitlich unter anderem nach Abschluss der Auswertung von Luftbildern mit 5.912 ha angeben. Dabei nur flächige Schäden mit einer durchschnittlichen Größe von 4 ha erfasst. Streuschäden wurden bislang noch nicht erhoben. Die von der Universität Bozen hierzu durchgeführten Untersuchungen sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. 76 % der Windwurfflächen befinden sich zwischen 1.300 m und 1.700 m Seehöhe.