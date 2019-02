Hellwege betreut Key Account-Kunden von Lunawood

Ab 27. Februar wird Frank Hellwege die Key Account-Kunden des finnischen Thermoholzherstellers Lunawood in der DACH-Region betreuen. Hellwege wechselt von dem Handelsunternehmen Klöpferholz auf die neue geschaffene Stelle. Bei Klöpferholz hat er zuletzt das im Jahresverlauf 2018 geschlossene Hobelwerk in Hamburg geleitet.



Bei Lunawood wird Hellwege an Mirko Genz berichten. Genz ist seit Februar 2017 Area Manager CEE bei Lunawood, nachdem er zuvor seit 2006 in der Wood Product-Division und in der WPC-Sparte des finnischen Konzerns UPM-Kymmene tätig war.