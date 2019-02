Hasslacherles will Holz an UPM und Ikea Industry liefern

Die in dem russischen Oblast Novgorod ansässigen Holzverarbeitungsunternehmen Hasslacherles, UPM-Kymmene und Ikea Industry haben gestern gemeinsam mit der Verwaltung des Oblast einen Letter of Intent zur Absicherung ihrer Holzversorgung unterzeichnet. Das zur österreichischen Hasslacher Norica Timber-Gruppe gehörende Sägewerksunternehmen Hasslacherles soll nach dieser Vereinbarung Waldflächen im Oblast Novgorod leasen und die dort anfallenden Nadelhölzer zur Versorgung seines Sägewerks Malaya Vishera einsetzen.



Es ist vorgesehen, dass die auf den Waldflächen eingeschlagenen Laubhölzer an die beiden anderen Unternehmen geliefert werden. UPM-Kymmene soll dabei vor allem höherwertige Birkenfurnierhölzer für das Sperrholzwerk Chudovo erhalten. Das Spanplattenwerk von Ikea Industry am Standort Veliky Novgorod soll unter anderem Birken- und Pappel-Industriehölzer übernehmen. Die Konditionen der Lieferungen müssen noch über zwischen den einzelnen Unternehmen abzuschließende Lieferverträge festgelegt werden.