Canfor: Mehrheitsbeteiligung an Vida abgeschlossen

Die kanadische Canfor Corp. hat die Mitte November angekündigte Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 70 % an der schwedischen Vida AB abgeschlossen. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung beträgt der Kaufpreis 3,990 Mrd skr in bar und schuldenfrei, umgerechnet rund 580 Mio Can$.



Das operative Geschäft wird auch nach dem Closing unter dem Firmennamen Vida fortgeführt und von der bisherigen Geschäftsführung mit Santhe Dahl als CEO und Måns Johansson als stellvertretendem CEO geleitet.