Brand in Sägeline von I.B.H. Sägewerk in Schleiden

Heute Nacht ist eine der beiden Sägelinien in dem I.B.H. Sägewerk in Schleiden in Brand geraten. Nach Angaben des Pressesprechers der Polizei stand die Produktionshalle beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Sägewerks konnte aber verhindert werden. Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten noch an. Von der Polizei konnte der Brandort noch nicht betreten werden, weshalb derzeit auch noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden können. Erste Schadensschätzungen gehen von einem hohen sechstelligen Betrag aus.