BPH-Holzfensterkongress wird Mitte März veranstaltet

Der Bundesverband ProHolzfenster (BPH) wird seinen 12. Holz- und Holz-Aluminiumfenster-Kongress am 21. und 22. März in Bad Mergentheim durchführen. Damit weicht der Verband von seinem zweijährigen Veranstaltungsrhythmus ab. Grund hierfür ist das 25-jährige Jubiläum, das der BPH in diesem Jahr feiert.



Eigentlich wäre das ift Rosenheim 2019 mit der Ausrichtung ihrer Fachtagung Holz- und Holz-Metallfenster an der Reihe gewesen. Im Jahr 2015 hatten sich das ift Rosenheim und der BPH darauf verständigt, ihre jeweiligen Informationsveranstaltungen zum Thema Holz- und Holzmetallfenster künftig im jährlichen Wechsel zu organisieren. Seitdem hat 2015 und 2017 die ift-Fachtagung und 2016 der BPH-Kongress stattgefunden. Der BPH-Termin im Jahr 2018 ist ausgefallen bzw. wurde auf 2019 verschoben, so dass auch das ift-Rosenheim ihre nächste Tagung entgegen dem eigentlichen Turnus erst 2020 veranstalten wird.