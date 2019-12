TimberTom übernimmt DekaData Hard- und Software

Der Betreiber des B2C-Marktplatzes TimberTom wird zum 1. Januar DekaData Hard- und Software übernehmen. Der am 10. Dezember vereinbarte Verkauf erfolgt im Zuge einer Nachfolgelösung. Die beiden DekaData-Geschäftsführer Erich Diermeier und Gerlinde Kantner werden den Geschäftsbetrieb am bestehenden Standort in Sünching weiterführen. Zusätzlich wird TimberTom-Gründer Ludwig Graf Douglas als Geschäftsführer bei DekaData eintreten.



Bei DekaData sind derzeit neun und bei TimberTom sechs Mitarbeiter beschäftigt. Nach der Übernahme will TimberTom das vor allem von privaten und kommunalen Forstbetrieben, Forstbetriebsgemeinschaften und forstlichen Dienstleistungsunternehmen genutzte Softwareangebot von DekoData weiter ausbauen. Auch der Support für die bestehenden Programme wie „EuroForst“ soll sichergestellt werden.



TimberTom wurde als Startup-Unternehmen 2017 von Graf Douglas und Alexis Cramm gegründet. Die ausschließlich auf Brennholz lang für Endverbraucher ausgerichtete Handelsplattform ist seit der Laubholzsaison 2017/2018 online. Die DekaData GmbH besteht seit 1987, seitdem wurden rund 250 Programme im forstlichen Bereich auf Einzel- und Mehrplatzsystemen installiert.