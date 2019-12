Schweiz: Fachgruppe Leimholz hat Produktion gesteigert

Im Jahr 2018 haben die Produzenten der Schweizer Fachgruppe Leimholz innerhalb des Verbandes Holzindustrie Schweiz (HIS) insgesamt 165.000 m³ Schnittholz zu verleimten Holzbauprodukten verarbeitet. Nach 142.000 m³ im Jahr 2017 entspricht dies einem Plus von 16 %, zu 2016 (110.000 m³) beträgt die Steigerungsrate 50 %.



Laut den bei der Anlässlich der Tagung der Fachgruppe Leimholz HIS bei der Lignatur AG in Waldstatt am 27. November vorgestellten Zahlen gehörten weiterhin Brettschichtholz (BSH) mit produzierten 74.000 m³ Fertigware und Balkenschichtholz (BH) mit 34.000 m³ zu den wichtigsten Produkten, bei denen zudem die Produktionsmengen am deutlichsten gesteigert werden konnten. Angesichts bereits umgesetzter Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten rechnet die Fachgruppe für 2019 mit einer weiteren Produktionssteigerung.



Der Fachgruppe Leimholz gehören derzeit 18 Hersteller und 20 Unternehmen aus dem Vorprodukte-, Zuliefer- und Maschinenbereich an. Die Produktion der Mitgliedsbetrieb entspricht in etwa 85 % der gesamten Schweizer Leimholzproduktion.