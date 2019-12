ProNaro nach DIN ISO 38200:2018 zertifiziert

Die für Zellstoffwerke tätige Holzeinkaufsorganisation ProNaro hat die Informationsweitergabe entlang der Holzlieferkette (Chain-of-Custody, CoC) gemäß der Vorgaben der DIN ISO 38200:2018 standardisiert. Nach dem Audit durch DIN CERTCO wurde das „DIN geprüft“-Zertifikat am 5. November an ProNaro übergeben. Das Zertifikat ist bis 4. November 2024 gültig.



ProNaro nutzt mit verified, specified und certified drei der vier in der ISO 38200 möglichen Claims. ProNaro ist das erste Holzindustrieunternehmen mit DIN-geprüft ISO 38200-Zertifikat und das erste, im Bereich Zellstoffindustrie tätige Unternehmen, das die seit Oktober 2018 bestehenden Möglichkeiten der ISO 38200 nutzt. Nach ISO 38200 sind bislang die Egger-Gruppe und der Büromöbelhersteller Bene zertifiziert.