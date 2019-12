Pelletpreis ist 2019 im Durchschnitt um 1,6 % gestiegen

Mit durchschnittlich 251,22 €/t hat sich in Deutschland der Endverbraucherpreis bei einer 6 t-Lieferung A1-Pellets (lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, einschließlich aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) gegenüber dem Vorjahr um 1,6 % erhöht. Nach 2017 und 2018 ist der Preis damit zwar das dritte Jahr in Folge gestiegen, hinter dem Rekordwert aus dem Jahr 2013 in Höhe von 273,00 €/t bleibt der aktuelle Preis damit aber noch um rund knapp 8 % zurück.



Auf das Gesamtjahr betrachtet ergibt sich laut Berechnungen des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbandes (DEPV) ein Wärmepreis von 5,02 Cent/kWh bei Pellets und von 6,86 Cent bei Heizöl. Die Differenz lag damit 2019 bei durchschnittlich 36,7 %.