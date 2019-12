Neue Sonderausgabe EUWID Holz special liegt vor

Heute ist die aktuelle Ausgabe des EUWID Holz special „Bau & Innenausbau“ erschienen. Abonnenten der EUWID-Newsletter erhalten die Sonderausgabe automatisch. Eine elektronische Version kann seit heute auf der EUWID-Homepage abgerufen werden.



Auf insgesamt 66 Seiten geht die Sonderausgabe des wöchentlich erscheinenden Newsletters EUWID Holz und Holzwerkstoffe auf verschiedene Themen aus den Bereichen Baukonjunktur, Handel, Holzwerkstoffe, Oberflächen und Bodenbeläge ein. Schwerpunkte sind aktuelle Entwicklungen im Holz- und Baustoffhandel, ein ausführlicher Überblick über die Formaldehyd- und VOC-Regulierung, die Marktentwicklung bei OSB in Europa und Nordamerika, Veränderungen auf den Dekorpapier- und Kernpapiermärkten sowie aktuelle Entwicklungen in den Produktbereichen LVT/Designbeläge, Laminatboden und Parkett.



Die Sonderausgabe EUWID Holz special erscheint zweimal jährlich und fasst Themen überblicksartig zusammen, über die in dem wöchentlichen Brancheninformationsdienst EUWID Holz und Holzwerkstoffe sowie auf der Internetseite www.euwid-holz.de jeweils aktuell berichtet wird.