Neue Finanzvorstände bei Homag Group und Dürr

Die Homag Group und die übergeordnete Dürr AG haben zum Ende der vergangenen Woche jeweils neue Finanzvorstände bestellt. Franz Peter Matheis, der bei der Homag Group zum 1. April 2015 als CFO auf Hans-Dieter Schumacher nachgefolgt war, wird zum 29. Februar auf eigenen Wunsch aus dem Homag-Vorstand ausscheiden und auf eine neue berufliche Position außerhalb des Dürr-Konzerns wechseln. Vor seiner Berufung in den Homag-Vorstand war Matheis kaufmännischer Geschäftsführer der ebenfalls zu Dürr gehörenden Schenck RoTec. Neuer Homag-CFO wird zum 1. März Rainer Gausepohl, Vorstandsmitglied der Dürr Systems AG und Finanzvorstand der Dürr-Division „Application Technology“.



Bei der Dürr AG wird Dietmar Heinrich zum 1. August 2020 die CFO-Position von Carlo Crosetto übernehmen, der Ende Juli zu dem Ende Februar anstehenden Ablauf der dreijährigen Vertragslaufzeit seinen Rückzug erklärt hatte. Heinrich ist derzeit noch Finanzvorstand des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler AG und wird nach seinem Wechsel zu Dürr für die Bereiche Finanzen und Controlling, Investor Relations, Risikomanagement, Recht, Global Sourcing Non-Production Material und Corporate Social Responsibility verantwortlich sein.



Neben der Berufung von Heinrich hat der Dürr-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 10. Dezember Dr. Jochen Weyrauch, der dem Dürr-Vorstand seit dem 1. Januar 2017 angehört, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Weyrauch ist für die Geschäftsbereiche Application Technology, „Paint and Final Assembly Systems“ und „Clean Technology Systems“ sowie für die Konzernentwicklung einschließlich M & A zuständig. Mit dem Wechsel auf der CFO-Position wird sich der Dürr-Vorstand künftig aus dem Vorsitzenden Ralf Dieter, Weyrauch, Heinrich und Pekka Paasivaara zusammensetzen.