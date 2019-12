Küchenindustrie schließt Oktober mit 0,6 % Plus ab

Die deutsche Küchenmöbelindustrie hat im Oktober 486,6 Mio € erwirtschaftet und damit das Umsatzniveau des Vorjahresmonats um 0,6 % übertroffen. Der Zuwachs ist demnach wieder deutlich geringer als im September (+10,0 %) ausgefallen.Das Inlands- und Auslandsgeschäft haben sich im Oktober laut den vom VdDK auf Basis von Daten des Statistisches Bundesamtes veröffentlichten Zahlen gegenläufig entwickelt. Dabei stand dem Umsatzrückgang von 3,8 % auf 280,1 Mio € im Inland eine Steigerung von 7,3 % auf 206,5 Mio € im Export gegenüber. Vom Auslandsumsatz entfielen 158,9 Mio € (+7,3 %) auf die Eurozone.



Im kumulierten Zeitraum ergibt sich für die Branche ein Gesamtumsatz von 4,227 Mrd €, was einem Plus von 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im Inland hat der Umsatz kumuliert um 0,7 % auf 2,455 Mrd € zugenommen. Dabei ist seit Mai zum Teil aufgrund von Feiertagsverschiebungen auf je einen Anstieg ein Rückgang gefolgt (Mai +14,2 %, Juni -17,0 %, Juli +9,4 %, August -3,8 %,September +7,3 %). Im Ausland ist das Plus im Zehnmonatszeitraum mit 5,9 % auf 1,772 Mrd € stärker ausgefallen als im Inland. Die Exportquotehat sich daher um 1,2 Prozentpunkte auf 41,85 % erhöht. In der Eurozonekonnte der Umsatz um 6,9 % auf 1,366 Mrd € ausgebaut werden. Rückgänge beim Exportumsatz mussten im bisherigen Jahresverlauf im April (-2,4 %) und im Juni (-6,8 %) ausgewiesen werden. Die höchsten Steigerungen wurden im Mai (+22,1 %), Juli (+13,1 %) und September (+14,0 %) erzielt.