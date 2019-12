IKTK baut bestehendes BSH-Werk für 2 Mio € aus

Der lettische Leimholzhersteller IKTK hat kürzlich den Ausbau seiner bestehenden Anlage zur Produktion von Brettschichtholz (BSH) am Standort Ozolnieki abgeschlossen. Im Rahmen der Erweiterung, in die 2 Mio € investiert wurden, sind zusätzliche Produktionsflächen geschaffen und CNC-gesteuerte Maschinen zur Bearbeitung von BSH installiert worden.



2015 sind am Standort eine von Ledinek gelieferte Keilzinkenanlage und eine Presse vom Typ Hyper installiert worden. Das Investitionsvolumen lag laut Executive Director Gatis Egliits bei rund 5 Mio €. Die auf eine Kapazität von 10.000 m³ BSH ausgelegte Anlage ist auf die Produktion von Kommissionsware ausgelegt. Auf der Hyper-Presse kann gerades und gebogenes BSH in einer Länge von bis zu 32 m und einer Höhe von bis zu 2,3 m produziert werden. Neben der Produktion bietet IKTK für externe Kunden Untersuchungen von BSH und Brettsperrholz (BSP) auf Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen an.



Die von dem lettischen Holzindustrieunternehmen Marko Kea, der Riga Technical University sowie dem Forest and Wood Products Research and Development Institute gegründete IKTK hat 2015 den Betrieb aufgenommen.