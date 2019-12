Heggen wird neuer Produktionsleiter bei Viken Skog

Trond Heggen wird zum 1. März 2020 neuer Produktionsleiter bei der norwegischen Waldbesitzervereinigung Viken Skog. Heggen wird die Aufgaben des Produktionsleiters von CEO Tor Henrik Kristiansen übernehmen, der den Bereich zuletzt kommissarisch geleitet hat. Heggen war bereits von November 2014 bis Juni 2016 als Forstmanager für Viken Skog tätig. Aktuell arbeitet er bei dem norwegischen Forstunternehmer Holmgren AS.



Viken Skog hat 2018 rund 2,4 Mio m³ Holz eingeschlagen. Zusammen mit den Tochtergesellschaften wurden durch die Viken Skog-Gruppe rund 3,3 Mio m³ Rundholz geerntet, was 2018 in Norwegen einem Marktanteil von rund 30 % entsprach. Neben der Bewirtschaftung der Wälder von Mitgliedern wird über die Selbstwerbungsaktivitäten von Viken Skog auch der Großteil des Holzeinschlags im norwegischen Staatswald abgewickelt.