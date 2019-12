Fachgruppe Industrieholz führt Kontrollaufgaben weiter

Die 2013 als Nachfolgeorganisation der IG Industrieholz gegründete Fachgruppe Industrieholz im Verband Holzindustrie Schweiz (HIS) wird nur noch Kontrollaufgaben weiterführen. Bislang hat die Fachgruppe neben der Kontrolle der Holzsortierung und Vermessung auch Fragen des Holzaufkommens in der Schweiz sowie zur stofflichen Verwendung von Schleifholz, Laub- und Nadelindustrieholz sowie Sägerestholz beraten und Stellung genommen. Insbesondere bei den Beratungen über den Holzmarkt ist es in den vergangenen Jahren aber zu immer stärkeren Überschneidungen mit anderen Gremien wie der Holzmarktkommission (HMK) und der Task Force Wald + Holz + Energie gekommen. Diese Gründe und der weitere Rückgang von Industrie- und Sägerestholzverarbeitern in der Schweiz, wie zuletzt der Schließung Werks Cham des Dämmplattenherstellers Pavatex S.A., Fribourg/Schweiz, haben zu der Entscheidung der Fachgruppe am 11. November geführt.



Die neue Organisation „Kontrollstelle Industrieholz“ besteht aus je einem Vertreter der Verbände WaldSchweiz, Holzindustrie Schweiz HIS, Forstunternehmer Schweiz FUS und ProPellets. Den neutralen Vorsitz hat weiterhin die Berner Fachhochschule BFH in Biel. Die Geschäftsstelle HIS führt weiterhin das Sekretariat. Die Kontrollstelle hat die fachliche Oberaufsicht über die freiwilligen Werkseingangskontrollen, die mindestens einmal pro Jahr durch einen externen Auditor auf Kosten der Betriebe durchgeführt werden. Derzeit werden die Kontrollen für den Holzwerkstoffhersteller Swiss Krono, Perlen Papier und bei großen Schweizer Pelletwerken durchgeführt. Neben Swiss Krono und Perlen Papier werden damit auch AEK Pellet und Tschopp Holzindustrie Teil der Kontrollstelle Industrieholz sein. Mit der Umstellung scheidet Kofmehl Holz aus, Pavatex hat die Mitgliedschaft im Zuge der Werksschließung bereits zur Jahresmitte beendet. Bei der Gründung der Fachgruppe waren noch das zum Jahresende 2017 geschlossene Papierwerk Utzenstorf Papier und der Hersteller und Entwickler von Holzwolleprodukten Lindner Suisse GmbH Mitglieder.