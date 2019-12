DeSH-Leitfaden zur Sortierung von Buchen-Schadholz

Der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH) wird in den kommenden Tagen einen Leitfaden zum Einsatz und zur Sortierung von Buchen-Schadholz veröffentlichen. Damit soll auch bei mittelständischen Sägewerke der Einsatz von Schadholz gesteigert werden, nachdem bislang vielfach nur Großbetriebe in nennenswerten Umfang Buchen-Schadholz eingekauft und zu Schnittholz verarbeitet haben. Der Leitfaden wird sich an die von Pollmeier Massivholz Ende Juli veröffentlichen Sortiermerkblätter anlehnen.



Der künfitg firmenunabhängig anwendbare Leitfaden ist eines der Ergebnisse des am 6. Dezember in Alsfeld/Hessen durchgeführten Runden Tisches. Hierzu hatten der Hessische Waldbesitzerverband, der DeSH und der Landesbeirat Holz Hessen eingeladen. An der Veranstaltung haben 27 Vertreter des Waldbesitzes, der Sägeindustrie und von Verbänden teilgenommen. Aus Sicht der Sägeindustrie war es Ziel der Veranstaltung, auf die derzeit deutliche Unterversorgung der Sägewerke mit Buchenrundholz hinzuweisen, die stellenweise bereits zu Kurzarbeit und Entlassungen geführt hat.