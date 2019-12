Deli Home hat Weekamp Deuren übernommen

Der zur Private Equity-Gesellschaft NPM Capital gehörende Bauelementehersteller und Holzhändler Deli Home hat Weekam Deuren übernommen. Die Akquisition wurde am 24. September bekannt gegeben und am 4. November abgeschlossen. Die wettbewerbsrechtliche Genehmigung war am 24. Oktober von der zuständigen Autoriteit Consument & Markt (ACM) erteilt worden.



Mit Hilfe von Weekam Deuren kann Deli Home das Sortiment im Bereich Außentüren deutlich erweitern. Bislang war Deli Home zusammen mit dem Tochterunternehmen Skantrae besonders im Bereich Innentüren vertreten. Zusammen mit Weekam Deuren will Deli Home im Geschäftsbereich Türen einen Umsatz von 100 Mio € erreichen.