Beteiligung an Woodex hat um 6 % abgenommen

An der diesjährigen Holzbearbeitungsmesse Woodex, die vom 3. bis 6. Dezember in Moskau durchgeführt wurde, haben sich 350 Aussteller beteiligt. Dies waren 22 Unternehmen bzw. 6 % weniger als bei der 2017 organisierten Messe. Die Zahl der Messebesucher hat sich nach Angaben des Messeveranstalters Hyve Group leicht auf 9.197 erhöht. Die größte Besuchergruppe arbeitet in der Möbelproduktion, gefolgt vom Tischlereigewerbe, Maschinenhandel, Holzindustrie und Holzhausbau.



Die nächste Woodex wird vom 30. November bis 3. Dezember 2021 wiederum auf dem Crocus-Messegelände in Moskau durchgeführt.