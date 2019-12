Aus Holzindustrie Schweighofer wird HS Timber Group

Die Holzindustrie Schweighofer firmiert seit dem 1. Dezember als HS Timber Group. Die Produktionseinheiten der Gruppe, also die drei Sägewerke und ein Vollholzplattenwerk in Rumänien (Sebes, Radauti, Reci, Siret) sowie das deutsche Sägewerk (Kodersdorf) werden künftig unter dem Namen „HS Timber Productions“ geführt. Das rumänische Tischlerplattenwerk in Comanesti firmiert zukünftig unter „HS Baco Panels“. HS Timber Group und die jeweiligen Tochtergesellschaften bleiben unter dem Dach der ehemaligen Schweighofer Privatstiftung und heutigen Evergreen Privatstiftung.



Laut einer heute von Schweighofer veröffentlichten Mitteilung handelt sich um eine reine Namensänderung. Sämtliche Firmenanschriften, Firmenbuchnummern, Bankverbindungen, Umsatzsteueridentifikationsnummern, etc. bleiben unverändert. Auch alle bestehenden Vertragsbeziehungen bleiben von der Namensänderung unberührt. Es gibt auch keine Änderung bei Eigentümer- und Managementstruktur.



Mit der Namensänderung will Schweighofer nach eigenen Angaben einen international verständlichen und auch unabhängig von der jeweiligen Landessprache aussprechbaren Firmennamen einführen. Neben der Umfirmierung der Gesellschaften wird die Homepage des Konzens auf www.hs.at geändert.



Im Einzelnen wird die SPB Beteiligungsverwaltung GmbH (Wien) zur HS Timber Group GmbH. Die Holzindustrie Schweighofer GmbH (Kodersdorf) wird zur HS Timber Productions GmbH. In Rumänien kommt es zu folgende Umfimierungen: HS Timber Productions SRL (bisher Holzindustrie Schweighofer SRL, Bukarest), HS Timber Productions SRL Sucursala Sebes (bisher Holzindustrie Schweighofer SRL Sucursala Sebes), HS Timber Productions SRL Sucursala Siret (bisher Holzindustrie Schweighofer SRL Sucursala Siret), HS Timber Productions SRL Sucursala Radauti (bisher Holzindustrie Schweighofer SRL Sucursala Radauti), HS Timber Productions SRL Sucursala Reci (bisher Holzindustrie Schweighofer SRL Sucursala Reci), HS Baco Panels SRL (bisher Holzindustrie Schweighofer Baco SRL.)



In den nächsten Wochen sollen die entsprechenden Änderungen umgesetzt werden.