Assa Ablaoy will australische AM Group übernehmen

Über die Akquisition der unter anderem auf Industrietorsysteme ausgerichteten AM Group will der schwedische Assa Abloy-Konzern in Australien weiter wachsen. Laut einer am 18. November veröffentlichten Mitteilung haben beide Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Transaktion, die noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden und den üblichen Abschlussbedingungen steht, soll voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden.



Nach Angaben von Mogens Jensen, Executive Vice President von Assa Abloy und Leiter der Division Entrance Systems, ergänzt die AM Group sowohl das Produktangebot von Assa Abloy als auch die geografische Abdeckung in Australien. Neben Standardsystemen für gewerbliche und industrielle Anwendungen liefert das Unternehmen auch Sicherheitslösungen unter anderem zum Einsatz im Gefängnisbereich. Darüber hinaus gehören auch Fassaden-, Lüftungs- und Sonnenschutzsystemen sowie Rolltore für LKW und LKW-Anhänger zum Portfolio. Über Tochterunternehmen ist die AM Group auch in Europa und in den USA vertreten. Nach Angaben von Assa Abloy soll im Geschäftsjahr 2019 mit insgesamt 425 Mitarbeitern ein Umsatz von rund 120 Mio. AU$ bzw. 800 Mio skr erwirtschaftet werden.



Seit Jahresbeginn hat Assa Abloy bereits zwei Akquisitionen in Australien abgeschlossen. Im ersten Quartal hatte Assa Abloy zunächst alle Anteile an dem Holztürenhersteller Spence Doors erworben. Ende September war mit Placard der einzige australische Hersteller von Plastikkarten zum Einsatz unter anderem im Finanz- und Identifizierungsbereich übernommen worden.