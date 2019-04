West Fraser muss im ersten Quartal Verlust ausweisen

Eine aufgrund von Abstellmaßnahmen geringere Nadelschnittholzproduktion und gegenüber dem Vorjahr niedrigere Verkaufspreise haben im ersten Quartal 2019 Umsatz und Ergebnis der kanadischen West Fraser Timber belastet. Laut dem am 25. April veröffentlichten Quartalsbericht gab der Umsatz leicht auf 1,241 Mrd Can$ nach. Das bereinigte EBITDA sank um rund 8 % auf 110 Mio Can$ und das operative Ergebnis verringerte sich um ein Drittel auf 10 Mio Can$. Das Nettoergebnis fiel mit -5 Mio Can$ negativ aus.



Aufgrund der marktbedingten Produktionskürzungen in den Sägewerken Chasm, 100 Mile House und Chetwynd sowie einem einwöchigen, umbaubedingten Stillstand im Werk Williams Lake fiel die Nadelschnittholzproduktion im Berichtszeitraum mit 1,462 Mrd bdft um 11,4 % niedriger aus als im ersten Quartal 2018. Davon entfielen 814 Mio bdft auf SPF- (-12,0 %) und 648 Mio bdft aus SYP-Schnittholz (-10,6 %).