Weinig hat neue Niederlassung in Moskau eröffnet

Vor wenigen Tagen hat Weinig die neue Service- und Vertriebsniederlassung der russischen Tochter Weinig RUS OOO in Moskau eingeweiht. Der Standort in der Serebryakova Proezd im Norden Moskaus liegt zentrumsnaher als das bisherige Büro in Moskowsky am südwestlichen Rand der Stadt sowie verkehrsgünstig zum Flughafen Scheremetjewo. Darüber hinaus bieten die neuen Räumlichkeiten auch deutlich mehr Platz für die derzeit insgesamt 13 Mitarbeiter unter der Leitung von Maxim Prituzhalov. Prituzhalov war Mitte Mai 2018 zu Wenig gekommen, die Vertriebsleiter GUS liegt nach wie vor bei Knud Dethloff.