Wechsel im geschäftsführenden Vorstand von Drutex

Der polnische Fensterhersteller Drutex hat auf seiner Hauptversammlung am 26. März Kamila Newlin-Lukowicz und Jacek Sierzputowski als neue Mitglieder in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Im Gegenzug sind Karolina Dobranowska und Bogdan Gierszewski aus dem Vorstand ausgeschieden. Vorstandsvorsitzender von Drutex ist nach wie vor der Firmengründer Leszek Gierszewski. Newlin-Lukowicz hat den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden übernommen.



Außerdem hat die Hauptversammlung Jerzy Gierszewksi sowie die beiden Rechtsanwälte Adrianna Ostrowsa und Justyna Bek in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt. Die personellen Änderungen sind mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten.



Drutex produziert an seinem Stammsitz Bytów in erster Linie Kunststofffenster und beschäftigt insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter. Daneben stellt das Unternehmen auch Fensterprofile, Fenster Türen aus Holz und Aluminium sowie Brandschutztüren, Rollläden und Isolierglas her.