Theissl und Frischer leiten Haas Fertigbau Holzbauwerk

Mit Wirkung zum 1. April haben Stefan Theissl und Robert Frischer offiziell die Geschäftsführung der österreichischen Haas Fertigbau Holzbauwerk in Großwilfersdorf von Josef Zügner übernommen. Zügner ist nach 37 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand getreten.



Theissl ist bereits seit einigen Jahren im Unternehmen tätig, und bereits seit September 2018 als technischer Geschäftsführer. Er wird wie zuletzt den Einkauf sowie den Bereich Technik leiten. Frischer ist ebenfalls seit September vergangenen Jahres als Geschäftsführer Vertrieb und kaufmännischer Geschäftsführer zu Haas Fertigbau Holzbauwerk gekommen, davor war er in vergleichbarer Position bei dem Hersteller von Insektenschutzsystemen Wadisch sowie bei dem österreichischen Hersteller von Sonnenschutzsystemen WO&WO Sonnenlichtdesign tätig. Von 2009 bis 2015 war er zudem Kaufmännischer Leiter bei der Hoco Fenster und Haustüren in Eggenfelden. Dritter Geschäftsführer der Haas Fertigbau Holzbauwerk bliebt nach wie vor Xaver Alexander Haas.