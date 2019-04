Tarkett hat Umsatz und bereinigtes EBITDA verbessert

Der französische Bodenbelagskonzern Tarkett hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 10,0 % auf 624,5 Mio € gesteigert. Organisch konnte das Unternehmen um 3,7 % zulegen. Vor allem in den Geschäftsbereichen EMEA und Sport hat sich das Geschäft positiv entwickelt. Das restliche Umsatzwachstum wurde über Währungs- und Akquisitionseffekte erreicht.



Das um Einmalzahlungen und andere Sondereffekte bereinigte EBITDA hat Tarkett im ersten Quartal deutlich um 44,6 % auf 43,1 Mio € verbessert. Ein Teil dieses Anstiegs geht allerdings auf die Umstellung auf den Bilanzierungsstandard IFRS 16 zurück. Bei gleichem Reporting Standard wie im vergangenen Jahr hat sich das bereinigte EBITDA um 20,1 % auf 35,8 Mio € erhöht. Die jeweiligen Margen lagen bei 6,9 % (IFRS 16) bzw. 5,7 %, nach einer Vorjahresmarge von 5,2 %. Zu der Ergebnisverbesserung haben neben dem Umsatzanstieg auch die angehobenen Verkaufspreise beigetragen, durch die die gestiegenen Rohmaterial- und Transportkosten überkompensiert werden konnten.



Fortschritte bei der Produktionsoptimierung haben sich ebenfalls positiv auf die Ertragslage ausgewirkt, allerdings will der Konzern seine Maßnahmen diesbezüglich noch intensivieren. Im Februar hatte Tarkett über die Stilllegungspläne für das MDF/HDF- und Laminatboden-Joint Venture Laminate Park informiert. Im April folgte die Ankündigung, dass die in Waterloo/Kanada angesiedelte Produktion von Zubehörprodukten in das US-Werk Chagrin Falls/Ohio und die Teppichproduktion vom kanadischen Standort Truro in das Werk in Dalton/Georgia verlagert werden sollen. Die beiden kanadischen Standorte sollen bis Ende 2019 stillgelegt werden. Insgesamt werden die Kosten für die Restrukturierung im laufenden Jahr auf rund 25 Mio € geschätzt. Künftig erhofft sich das Unternehmen durch diese Maßnahmen jährliche Einsparungen von rund 10 Mio €.