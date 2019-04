Seit Ostern starker Schwärmflug der Borkenkäfer

Aufgrund der milden Temperaturen hat über die Ostertage der erste starke Schwärmflug der Borkenkäfer eingesetzt. Damit hat der erste Schwärmflug in weiten Teilen Deutschlands nicht ganz so früh eingesetzt wie im Jahr 2018, im Vorjahr hatte die erste Schwärmwelle teilweise bereits 8-10 Tage früher begonnen. Der aktuelle Kälteeinbruch wird die Intensität zwar bremsen, die insgesamt kritische Forstschutzsituation aber nicht nennenswert entspannen.



Nach Angaben der bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) konnten in einigen Fallen in der vergangenen Woche bereits über 3.000 Buchdrucker und 10.000 Kupferstecher gezählt werden. Bei den jetzt fliegenden Käfern handelt es sich um die überwinternden Altkäfer als auch um fertig entwickelten Jungkäfer der 3. Generation des Jahres 2018. Entsprechend dem Witterungsverlauf beschreibt die LWF die Schwärmwelle als sehr kompakt. Stehendbefall ist nach Einschätzung der LWF damit bereits jetzt möglich. Gefährdungsstufen bestehen aktuell für Teile Südostbayerns und Nordbayerns.



Laut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg hatten Temperaturen über 16° C bis in die Hochlagen des Schwarzwaldes zu einem ersten Ausschwärmen geführt, ohne dass es dadurch bereits zu stärkerem Stehendbefall gekommen wäre. Mit dem Beginn des Hauptschwärmfluges und einem damit verbundenen Stehendbefalls wird zumindest in den höheren Lagen nicht vor Mitte Mai (KW 19) gerechnet.