Schweizer Parkettverband hat Namen und Logo geändert

Die Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie (ISP) mit Sitz in Heimberg im Kanton Bern tritt in Zukunft unter dem Namen Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt auf. Die Namensänderung wurde am vergangenen Freitag von der Generalversammlung einstimmig genehmigt und ist mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. Die neue ISP-Homepage wird Anfang Mai aufgeschaltet.



Parallel dazu wurde auch ein neu gestaltetes Verbandslogo eingeführt. In Publikationen in französischer Sprache wird die ISP die Bezeichung Communauté d’Interêts marché Suisse du Parquet und in italienischen Publikationen Comunità d’Interesse del mercato Svizzero del Parquet tragen.



Mit der Namensänderung will sich der Verband deutlicher als Interessenvertretung der gesamten Schweizer Parkettbranche darstellen. Als Nachfolgeorganisation des ursprünglichen Verbandes der Schweizerischen Parkettfabrikanten wurde die ISP im Jahr 1968 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt bestanden die Mitglieder ausschließlich aus Produktionsbetrieben. Seit 1975 hat die ISP auch Großhändler aufgenommen. Von den heute 18 Mitgliedern in der Gruppe „Produktion und Handel“ befinden sich nur noch fünf Hersteller. Seit 1983 gibt es außerdem die Gruppe „Verlegung“ in der die Schweizer Parkett- und Bodenleger organisiert sind. Zuletzt wurde 2005 die Gruppe „Gastmitglieder“ eingeführt, über die auch den Zulieferbetrieben der Parkettbranche eine Plattform geboten wird.