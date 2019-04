Schadholzaufarbeitung hat Holzeinschlag 2018 bestimmt

Ein gegenüber 2017 nochmals deutlicher höherer Schadholzanfall hat in Deutschland im vergangenen Jahr zu einem Anstieg des Holzeinschlags um 20,3 % auf 64,362 Mio m³ geführt. Das Schadholzaufkommen summierte sich laut der am 15. April veröffentlichten „Holzeinschlagsstatistik 2017" des Statistischen Bundesamtes auf 31,664 Mio m³ und war damit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zweieinhalbmal so hoch. Der Anteil von Schadholz am gesamten Holzeinschlag stieg damit von 23 % auf 49 %.