Rational Einbauküchen hat Geschäftsführung neu besetzt

Thomas Klee, der den Küchenmöbelhersteller Rational Einbauküchen seit September 2015 geleitet hat, ist am 29. März aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Im Gegenzug sind Massimo Manelli und Dante Giacomelli zu Geschäftsführern von Rational ernannt worden.



Manelli ist zugleich CEO der Muttergesellschaft Snaidero. Diese Position hatte er im Zuge des im Juli 2018 erfolgten Erwerbs der Mehrheit an dem italienischen Küchenmöbelhersteller durch einen von der Investmentgesellschaft Dea Capital verwalteten Fonds von Edi Snaidero übernommen. Snaidero war daraufhin in den Aufsichtsrat gewechselt. Auch aus der Geschäftsführung von Rational war er mit Abschluss der Transaktion ausgeschieden. Giacomelli ist seit Februar 2008 Geschäftsführer der zur Snaidero-Gruppe gehörenden Gesellschaft Cuisines Design Industries, die Küchen unter den Marken Arthur Bonnet und Comera vermarktet.