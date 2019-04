Ponsse hat Dividende auf 0,80 Euro/Aktie erhöht

Der an der Börse Helsinki notierte finnische Forstmaschinenhersteller Ponsse hat die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 um 6,6 % oder 5 Cent auf 0,80 €/Aktie erhöht. Die Ausschüttung zum 12. April wurde am 5. April von der Hauptversammlung beschlossen. Damit hat Ponsse die Dividende in den vergangenen Jahren seit 2012 mit damals 0,25 €/Aktie jährlich immer weiter angehoben. Darüber hinaus wurde auf der Hauptversammlung der Vorstand zum Rückkauf eigener Aktien ermächtigt. So können bis zu 250.000 Aktien zurückgekauft werden, was rund 0,89 % aller Aktien entspricht. Die Entscheidung gilt bis zur nächsten Hauptversammlung oder maximal bis 30. Juni 2020.



Im vergangenen Geschäftsjahr hat Ponsse den Umsatz um 6,2 % auf 614,4 Mio € gesteigert. Bei den Ergebniskennzahlen haben sich aber im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge ergeben. So lag das Betriebsergebnis mit 61,7 Mio € um 8,5 % unter dem Vorjahr. Auch das Ergebnis vor Steuern weist eine Minus von 2,6 % auf 56,3 Mio € aus. Der Gewinn pro Aktie hat sich um 2,5 % auf 1,56 €/Aktie reduziert. Beim Cashflow ergibt sich nicht zuletzt aufgrund der von Ponsse im Jahresverlauf durchgeführten Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität ein Anstieg um 8,5 % auf 61,3 Mio €.



Für 2019 prognostiziert Ponsse wieder ein etwas höheres Betriebsergebnis. Hierzu wird auch der hohe Auftragsbestand von 294,0 Mio € am Stichtag 31. Dezember beitragen. Während des zweiten Halbjahres hat die Nachfrage nach Forstmaschinen bei Ponsse deutlich angezogen. Vor allem aus Schweden, Finnland und Russland sind mehr Bestellungen eingegangen.