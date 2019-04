Nossol wurde als AGR-Präsident wiedergewählt

Auf der gestrigen Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher (AGR) in Würzburg wurde Leonhard Nossol (Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH) zum dritten Mal in Folge als Präsident wiedergewählt. Nossol steht damit dem Verein für weitere zwei Jahr vor. Das Amt übernommen hatte er im April 2013. Auch die beiden Vorstandsmitglieder Gebhard Dünser (Binderholz Deutschland GmbH, Kösching) und Hendrik Hecht (Swiss Krono GmbH, Heiligengrabe) wurden von den Mitgliedern im Amt bestätigt.



Neben den Vorstandswahlen stand auch eine Umbenennung des Vereins auf der Tagesordnung. Die Mitglieder beschlossen eine Umbenennung in Arbeitsgemeinschaft Rohholz e.V.; mit der Maßnahmen soll der Rohstoff Holz in der Namensgebung in den Fokus gerückt werden.