Norske Skog: Wright ist als CEO zurückgetreten

Am vergangenen Freitag ist der CEO der norwegischen Norske Skog Niels Petter Wright mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Norske Skog machte unterschiedliche Ansichten über die künftige Ausrichtung des Konzerns für die Entscheidung verantwortlich. Wright hatte den CEO-Posten erst im Dezember 2018 übernommen.



Bis zur Ernennung eines Nachfolgers übernimmt der Chair of the Board Sven Ombudstvedt interimistisch die Aufgaben als CEO.