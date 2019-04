Logset hat Tochterunternehmen in Kanada gründet

Der finnische Forstmaschinenhersteller Logset hat mit der Logset Inc. in Ottawa/Ontaria ein kanadisches Tochterunternehmen gegründet. Der Geschäftsbetrieb wird im Juni aufgenommen. Das Tochterunternehmen soll die in Nord- und Südamerika mit dem Vertrieb von Logset-Forstmaschinen betrauten Händler unterstützten. Darüber hinaus soll von Ottawa aus der Service und Ersatzteilversorgung in Nord- und Südamerika durch eine bessere Erreichbarkeit von Ansprechpartnern aufgrund der zu Europa geringeren Zeitverschiebungen verbessert werden. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau des Vertriebs- und Servicesnetzes in Nord- und Südamerika.



Die Leitung des Tochterunternehmens wurde Pascal Réty als CEO übertragen. Bislang ist Réty Vice President Sales and Marketing bei der finnischen Muttergesellschaft. Zusätzlich zur Réty werden auch Pekka Ylikoski für den Technical Support und Johanna Sereda als Administrative Coordinator nach Kanada wechseln.



In Nord- und Südamerika sind für Logset seit 2002 die LN Machinerie für Kanada, seit Mai 2017 Fabick CAT und Milton CAT für Teile der USA sowie seit 2013 Minusa Tratorpeças und seit März 2018 Paraná Equipamentos (PESA) für Teile des südamerikanischen Kontinents tätig.