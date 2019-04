Lesy CR und Landwirtschaftsministerium durchsucht

Die tschechische Staatsforstverwaltung Lesy Ceské republiky (Lesy CR) sowie das Landwirtschaftsministerium wurden am 25. April im Rahmen polizeilicher Ermittlungen gegen den früheren Lesy CR-Generaldirektor Daniel Szórád durchsucht. Die von tschechischen Medien gemeldeten Durchsuchungen sind von Landwirtschaftsminister Minister Miroslav Toman bestätigt worden.



Szórád wird vorgeworfen, dass der Staatsforstbetrieb unter seiner Leitung das durch Borkenkäfer und Sturmereignisse verursachte Kalamitätsholz nicht zügig genug aufgearbeitet habe. Da infolgedessen weitere Waldflächen von Borkenkäfern befallen wurden, seien Lesy CR Schäden in Höhe von 2,4 Mrd CZK (umgerechnet 92 Mio €) entstanden. Des Weiteren habe Szórád während seiner Amtszeit zwischen 2014 und Mai 2018 den Waldfonds aufgelöst, der zur Bekämpfung von Schäden im Staatswald aufgelegt worden war. In der Folge musste Lesy CR zu marktüblichen Konditionen Kredite aufnehmen.



Szórád war am 11. Mai 2018 vom damaligen Landwirtschaftsminister Jirí Milek von seinem Posten als Generaldirektor mit der Begründung abberufen worden, dass Käferholz nur mit Verzögerung aufgearbeitet worden sei. Tomáš Pospíšil war am 14. Mai die vorläufige Leitung des Staatsforstbetriebs übertragen worden. Josef Vojácek wurde am 3. September nach Durchlaufen eines regulären Bewerbungsverfahrens zum neuen Generaldirektor von Lesy CR ernannt.