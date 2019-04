Lamigraf und BMK arbeiten im Vertrieb zusammen

Der spanische Dekordrucker Lamigraf und der Imprägnierer BMK haben sich auf eine engere Zusammenarbeit im Vertrieb verständigt. Ende April haben beide Unternehmen ein entsprechendes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Lamigraf wird künftig bedruckte Dekore bei BMK imprägnieren lassen und als Melaminfilme mitvertreiben. Im Gegenzug wird BMK in bestimmten Märkten Lamigraf-Dekore vermarkten. Damit können beide Unternehmen ihr Angebotsprogramm erweitern. Die bestehende Zusammenarbeit von BMK mit anderen Druckern bzw. von Lamigraf mit anderen Imprägnierern bleibt von der Kooperation unbeeinflusst und soll in der bisherigen Form weiterlaufen.