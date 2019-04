Lambert zum Vorstand der Vecoplan AG berufen

Der Aufsichtsrat der Vecoplan AG hat Michael Lambert zum 1. April 2019 als CFO in den Vorstand berufen. Lambert unterstützt in seiner Funktion den bisherigen Alleinvorstand und CEO Werner Berens, der seit 2012 die einzelnen Geschäftsbereiche sowie die Supply Chain-Aktivitäten verantwortet.



Lambert ist seit Januar 2014 bei Vecoplan und seither für den kaufmännischen Bereich verantwortlich. Darüber hinaus fungiert er als Geschäftsführer der europäischen Tochtergesellschaften der AG. Zuvor war er seit 2008 als Prokurist und Kaufmännischer Leiter innerhalb der luxemburgischen Saar-Gummi-Gruppe mit Hauptsitz in Remich tätig und übernahm dort 2011 die Geschäftsführung für den Non-Automotive-Bereich.



Dem Management-Team von Vecoplan gehören derzeit Thomas Sturm (COO), Martina Schmidt (Recycling/Waste), Dirk Müller (Wood/Biomass) und Markus Claudy (Service/Parts) an.