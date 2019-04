Hietaniemi wird neuer SVP Human Resources von Metsä

Pertti Hietaniemi ist laut einer heute von der finnischen Metsä Group veröffentlichten Pressemitteilung mit Wirkung zum 1. August zum SVP Human Resources ernannt worden. Derzeit arbeitet Hietaniemi als SVP Human Resource Development für die Metsä Group. Zuvor war Hietaniemi, der bereits im Jahr 1999 in den Konzern eingetreten war, Mill Manager für verschiedene Zellstoff- und Kartonwerke der Gruppe. Auf seiner neuen Position berichtet er direkt an President und CEO Ilkka Hämälä.



Hietaniemi folgt auf Anneli Karhula, die seit 2007 als SVP Human Resources für die Metsä Group tätig war. Vom 1. August bis zum Beginn ihres Ruhestands am 1. Januar 2020 wird sie noch von Hämälä zugewiesene Entwicklungsprojekte verantworten.