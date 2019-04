Heinola liefert Spanerlinie an russische Vostok Resurs

Der finnische Anlagenhersteller Heinola Sawmill Machinery hat kürzlich eine auf eine Produktionskapazität von 250.000 m³ Nadelschnittholz/Jahr ausgelegte Spanerlinie an das russische Sägewerksunternehmen Vostok Resurs geliefert. Die Anlage, die mit dem von Heinola entwickelten Steuerungssystem ausgerüstet wird, wird in den kommenden Sommermonaten am Standort Uva/Udmurtien aufgebaut. Die Inbetriebnahme der Spanerlinie, die Teil eines von dem Heinola-Schwesterunternehmen Hekotek als Generalunternehmer gelieferten Sägewerkes ist, ist für Herbst geplant.