Hasenclever wird Einkauf bei Bauen+Leben leiten

Zum 1. Mai wechselt Wolf Hasenclever von der Thalhofer Holzzentrum zu dem Baustofffachhändler Bauen+Leben und wird dort die Einkaufsleitung übernehmen. Er folgt in der Position auf Achim Klütsch nach, der insgesamt 17 Jahre als Einkaufsleiter tätig war und seit April die Leitung Zentraleinkauf bei dem Großhandelsunternehmen für Dachdeckungsbaustoffe und Klempnerbedarf H. Janssen übernommen hat.



Hasenclever war vor seiner Tätigkeit bei Thalhofer von 2010 bis Ende 2017 Einkaufsleiter und Prokurist bei der Holzhandelskooperation HolzLand und zuvor Produktmanager Vertrieb Holz und Fachbereichsleiter Holz und Bauelemente bei Classen Holz Kontor und bei der Eurobaustoff.



Bauen+Leben ist Gesellschafter der Eurobaustoff und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an über 60 Standorten in sieben Bundesländern. Die Bauen+Leben-Gruppe hat im vergangenen Jahr einen Außenumsatz von rund 300 Mio € erwirtschaftet, für 2019 wird ein Anstieg auf rund 330 Mio € angepeilt. Geschäftsführer von Bauen+Leben ist Patrick Nowack.