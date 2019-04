Hackschnitzel-Ganzzug von Weißrussland nach Rumänien

Am 5. März hat das österreichische Logistikunternehmen Innofreight zusammen mit Rail Cargo Logistics Slowenia mit dem Transport von Hackschnitzeln per Ganzzug aus Weißrussland begonnen. Empfänger der mit 372 Innofreight XX-Containern ausgestatteten drei Ganzzüge ist das zur österreichischen Egger-Gruppe gehörende Holzwerkstoffwerk in Radauti/Rumänien. Pro Zug werden 900 t atro Hackschnitzel transportiert. Ziel ist es, einen Umlauf von fünf Tagen je Zug zu erreichen. Allerdings ergeben sich weiterhin Schwierigkeiten im Transit durch die Ukraine.