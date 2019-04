Gust übernimmt Key Account Management bei Barth & Co.

Stefan Gust hat heute seine Tätigkeit als Key Account Manager bei dem Importhändler Barth & Co. mit Sitz Korschenbroich aufgenommen. Auf diesem neu geschaffenen Posten übernimmt er die Betreuung von Großkunden aus dem Bodenbelagshandel und wird sich dabei in erster Linie auf den Bereich Designböden konzentrieren. Bisher beliefert Barth & Co. vor allem Kunden aus dem Holzfachhandel.



Gust kommt von dem Handelsunternehmen Repac Montagetechnik, wo er als Verkaufsleiter für die Vinylbodenlinie mFlor zuständig war.