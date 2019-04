Furnierwerk Prignitz: Geschäftsführer Beyer im Ruhestand

Günther Beyer ist am 1. April altersbedingt als Geschäftsführer der Furnierwerk Prignitz Verwaltungs GmbH und damit auch der Furnierwerk Prignitz GmbH & Co. KG in Pritzwalk-Falkenhagen ausgetreten. Sein Nachfolger ist der langjährige Mitarbeiter des Furnierwerks Felix Schröder, der zum Jahresbeginn in die Geschäftsführung berufen wurde und zuletzt als Assistenz der Geschäftsführung tätig war. Die von Beyer gehaltenen Anteile an dem Furnierwerk bleiben unberührt.



Unter der Leitung von Beyer war das Furnierwerk 1999 zusammen mit dem deutschen Tochterunternehmen R. Ulrich von der US-amerikanischen International Veneer Company als Greenfield-Projekt mit Neuanlagen errichtet worden. Das ursprünglich mit drei Linie gestartete und 2004 um eine vierte Linie erweiterte Furnierwerk ist 2011 nach Restrukturierungsmaßnahmen auf einen Einschichtbetrieb ausgerichtet worden. Durchschnittlich werden in Prignitz seitdem jährlich 11.000-12.000 fm Rundholz aufgearbeitet.