FEP sieht positive Tendenz in Deutschland und Europa

Die Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP) sieht auf den europäischen Parkettmärkten zurzeit überwiegend positive Tendenzen. Auf seiner Sitzung Anfang April hat der Board of Directors der FEP die aktuelle Marktentwicklung seit Anfang des Jahres besprochen und dabei Aussagen über den Parkettverbrauch im ersten Quartal für insgesamt 16 Einzelmärkte getroffen. Davon zeigten sechs Märkte einen Aufwärtstrend, in weiteren sechs Märkten lag der Parkettverbrauch auf einem stabilen Niveau und in vier Ländern war die Entwicklung eher rückläufig.



Von den Märkten, in denen eine Belebung verzeichnet werden konnte, wurde Deutschland mit einen Plus von 4 % besonders hervorgehoben. Bei den anderen Märkten mit positivem Geschäftsverlauf handelt es sich um Frankreich, Polen, Schweden, Österreich und Tschechien.



Eine weitgehend stabile Verbrauchsentwicklung weist die FEP für Spanien, Norwegen, Italien, Finnland, Dänemark und das Baltikum aus. Mit Ausnahmen von Dänemark, wo im Vorjahresquartal ein stabiler Verbrauch ermittelt worden war, hatten sich diese Märkte im Vergleichszeitraum des Vorjahres positiv entwickelt. Zu den Parkettmärkten mit Verbrauchsrückgängen gehören in diesem Jahr Belgien (-4 %), Großbritannien (-1 %), die Niederlande (-4 %) und die Schweiz (-2 %). Im Vorjahresquartal hatten Belgien und die Niederlande hingegen noch die größten Wachstumsmärkte mit einem Anstieg des Parkettverbrauchs um jeweils rund 3 % dargestellt.