EPF-Versammlung nach 18 Jahren wieder in Schottland

Die diesjährige Generalversammlung der European Panel Federation (EPF) auf Einladung von Norbord wird vom 26. bis 28. Juni in Dunblane/Schottland stattfinden. Anfang März hat die EPF das Programm bekannt gegeben. Die Suche nach einem Veranstaltungsort hat sich damit länger hingezogen als in den Vorjahren, als zumeist schon zum Jahresende bzw. kurz nach Jahresbeginn die Entscheidung gefallen war. Im vergangenen Jahr ist die EPF in Luzern/Schweiz zu ihrer Generalversammlung zusammengekommen. 2017 waren Porto und 2016 Venedig die Veranstaltungsorte. In Großbritannien hatte die EPF zuletzt im Jahr 2001 getagt, damals im schottischen Edinburgh.



Die Generalversammlung startet üblicherweise mit einer Sitzung des Managing Board. Am zweiten Tag finden die Sitzungen der einzelnen Working Groups und Product Groups sowie die interne Mitgliederversammlung statt. Am dritten Tag schließt sich der öffentliche Teil mit einem Vortragsprogramm an.