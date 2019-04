EMV und Garant bündeln Einkaufsaktivitäten ab Juli

Die beiden Verbundgruppen EMV und Garant bündeln mit Wirkung zum 1. Juli ihre Einkaufsaktivitäten für sämtliche Möbel- und Küchen-Sortimente in einer gemeinsamen Einkaufsgesellschaft. Laut einer heute von beiden Unternehmen versandten Pressemitteilung wurde zu diesem Zweck die Einkaufsgesellschaft mittelständischer Möbel- und Küchenhändler GmbH & Co. KG (EMMK) gegründet, an der beide Partner zu jeweils 50 % beteiligt sind. Ziel der langfristig angelegten Kooperation sei die strategische Zukunftssicherung der mittelständischen Anschlusshäuser in einem zunehmend wettbewerbsintensiveren Umfeld. Dabei sollen die beiden beteiligten Verbände weiterhin rechtlich und operativ komplett selbstständig agieren. Insbesondere die Vermarktung der verbandseigenen Kollektions- und Handelsmarkenkonzepte mit den dafür entwickelten Exklusivmodellen soll weiterhin getrennt erfolgen.



Organisatorisch werden in der EMMK mit Felix Doerr (EMV) und Jens Hölper (Garant) beide Verbundgruppen jeweils einen Geschäftsführer in Personalunion für die strategische Abstimmung der Aktivitäten abstellen sowie jeweils die Hälfte des Aufsichtsrates besetzen. Neben Doerr wird der EMV noch von Ulf Rebenschütz als Geschäftsführer geleitet. Bei Garant ist neben Hölper noch Torsten Goldbecker Mitglied der Geschäftsführung. In den kommenden Wochen soll eine detaillierte Vorbereitung der ab dem 1. Juli startenden Einkaufsgespräche mit den Kernlieferanten erfolgen. Die künftigen Gespräche werden dann von gemeinsamen Einkaufsteams beider Verbandszentralen geführt. Bereits im Rahmen der Herbstmessen sollen gemeinsame Einkaufsausschüsse mit Vertretern beider Verbände für die verschiedenen Warengruppen die Auswahl und Verhandlung der freien Sortimente für 2020 übernehmen.



Dem EMV gehören derzeit 511 Gesellschafter in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Österreich, Italien, Kroatien, Tschechien, Portugal und Rumänien sowie weitere 343 Mitglieder in den angeschlossenen Spezialverbänden Küchen Spezial Verbund (KSV) und Online-Shop-Spezialisten (OSV) an. Garant zählt aktuell 940 Mitglieder in Deutschland, die in fünf Spezialverbänden organisiert sind. Darüber hinaus umfasst der Verband Aktivitäten in Österreich, der Schweiz, dem Beneluxraum, Spanien und Japan sowie Franchisepartner in Metropolen weltweit.